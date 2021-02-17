شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من ضغوط الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وفي ندوة توقعات الطاقة اليوم بمشاركة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي، جدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تحذيرات المملكة من استمرار عدم اليقين في سوق الخام بسبب جائحة كورونا مشددا على ضرورة المرونة والاستعداد بإجراءات ردا على أي صدمات مستقبلية.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الخميس.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.06 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 18:96 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 60.7 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.1% إلى 64.08 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 62.7 دولار.