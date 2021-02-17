شكرا لقرائتكم خبر السعودية للكهرباء أول شركة بالشرق الأوسط تحصل على شهادة «معرفون بالتميز» في الأمن الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الشركة السعودية للكهرباء، على ثلاث شهادات دفعة واحدة في التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، حيث حصل قطاع «الأمن الصناعي» على شهادة معرفون بالتميز، لتكون أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة في مجال الأمن الصناعي.

كما حصل قطاع تطوير الموارد البشرية بالشركة على الشهادة نفسها، كأول كيان تعليمي وتطويري في المملكة يحصل عليها، أما الشهادة الثالثة فكانت من نصيب القطاع الجنوبي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة.

وكشف مدير دائرة التميز المؤسسي في الشركة مؤيد الصبر، أن الشركة تطبق بداية من 2013 ما يعرف بـ»التميز المؤسسي»، تعزيزا لقدراتها نحو الاستمرار والريادة في تقديم خدمات كهربائية ذات موثوقية عالية، واستمرارا في التقدم في مجال الجودة، وتوج هذا التوجه أخيرا بحصول القطاع الجنوبي للتوزيع وخدمات المشتركين، وقطاع تطوير الموارد البشرية، وقطاع الأمن الصناعي على شهادات معرفون بالتميز (3 نجوم) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، كما سبق للشركة الحصول على شهادة معرفون بالتميز (4 نجوم) لنشاط تقنية المعلومات والتحول الرقمي في 2019، كأول شركة سعودية تحصل على هذه الشهادة في هذا المجال الحيوي، وكذلك حصول إدارة كهرباء المدينة على شهادة ملتزمون بالتميز.

وأوضح الصبر أن قطاع تطوير الموارد البشرية يعد أول كيان تعليمي وتطويري في المملكة يحصل على شهادة معرفون بالتميز (3 نجوم) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، حيث نجح القطاع خلال السنوات الماضية في ترخيص جميع معاهد التدريب بالشركة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتقديم التدريب والتطوير للكفاءات والكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص، حيث تمكنت الشركة خلال أعوام 2018 و2019 و2020 من عقد عدد من الدورات التدريبية لهذه الكوادر، خاصة الدورات الفنية المتخصصة، وفقا لمناهج متميزة تم اعتمادها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف «يعد القطاع الجنوبي للتوزيع وخدمات المشتركين أكبر قطاع بالشركة نجح في الحصول على شهادة التميز المؤسسي، سواء على مستوى عدد الموظفين أو المشتركين؛ كما أن قطاع الأمن الصناعي هو أول كيان أمني في منطقة الشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة، وذلك بعد عام من حصول نشاط تقنية المعلومات والتحول الرقمي في 2019 على شهادة معرفون بالتميز، كأول جهة في تقنية المعلومات تحصل على هذه الشهادة».