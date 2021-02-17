«سالك» و«مينيرفا» تنشئان مشروعا لمعالجة وتصدير اللحوم الحمراء في أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع شركة «مينيرفا فودز» البرازيلية لإنشاء مشروع مشترك في أستراليا لمعالجة وتصدير اللحوم الحمراء، وذلك في إطار دور ومساهمة «سالك» بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة عبر خلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية عدة.

وأوضحت «سالك» أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجيتها بالتركيز على سلعتين أساسيتين، وهما الحبوب واللحوم الحمراء في أستراليا، حيث يتكامل استثمارها «مزارع مريدين الأسترالية» المملوك لها بالكامل، مع توجه مينيرفا فودز للتوسع في استثماراتها أيضا بزيادة فرص مبيعاتها وتقليل المخاطر لعملياتها في مجال اللحوم الحمراء، مشيرة إلى أن أستراليا تعد من أكبر دول العالم من حيث حجم الثروة الحيوانية ومن أكبر مصدري اللحوم المعالجة إلى الشرق الأوسط والمملكة.

يشار إلى أن «مينيرفا فودز» تعد واحدة من أكبر الشركات لإنتاج اللحوم في أمريكا الجنوبية وثاني أكبر مصدريها في جمهورية البرازيل، فهي تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقد أعلنت «سالك» في سبتمبر من العام الماضي عن زيادة حصتها في مينيرفا فودز من 25.5% إلى 33.83%، وذلك في إطار مساهمة شركة «سالك» في تحقيق المستهدفات المناطة بها ضمن استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة، حيث تمثل اللحوم الحمراء أحد أهم السلع الغذائية الأساسية التي تستهدفها «سالك»، بالنظر إلى حجم استيراد المملكة من اللحوم الحمراء الذي يقدر بحوالي 400 ألف طن سنويا.

وقد بدأت شركة «سالك» عملياتها عام 2012، وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي، من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في ضمان واردات مجموعة محددة من السلع الغذائية الأساسية.

مينيرفا فودز:

• تأسست عام 1992

• شركة مساهمة عامة منذ 2007 ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية

• تدير 25 مصنعا للسلخ في أمريكا الجنوبية و3 مصانع للمعالجة

• واحدة من أكبر شركات إنتاج اللحوم في أمريكا الجنوبية

• ثاني أكبر مصدر للحوم في البرازيل

• تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم

• تلبي بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية

• صدرت خلال 2020 نحو 750 ألف طن من اللحوم الحمراء

• تصدر لأكثر من 100 دولة حول العالم