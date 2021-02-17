شكرا لقرائتكم خبر تغريم مصنع كابلات 300 ألف لبيع أسلاك مغشوشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت وزارة التجارة بمصنع للكابلات والأسلاك بمدينة الرياض، وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة المصنع ومالكه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لبيع أسلاك مغشوشة غير مطابقة للمواصفات، حيث ضبطت الوزارة 49 (لفة) كيبل تبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المصنع والمالك المدير، متضمنا غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، إغلاق المصنع لمدة 6 أشهر، مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة «التجارة» حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث «التجارة» عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على «الإنترنت».

مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري

المنشأة: مصنع للكابلات

الموقع: مدينة الرياض

المخالفة: بيع أسلاك مغشوشة غير مطابقة للمواصفات

المضبوطات: 49 لفة كيبل غير مطابقة للمواصفات المعتمدة

صدور حكم قضائي ضد المصنع والمالك المدير، تضمن الحكم:

غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال

إغلاق المصنع لمدة 6 أشهر

مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة

التشهير على نفقة المخالفين