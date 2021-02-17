بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجمع الحلول التمويلية تحت مظلة واحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في السعودية وممكنا لتحقيق رؤية 2030.

وأوضحت وزارة التجارة في تغريدة على حسابها في تويتر، أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجمع الحلول التمويلية كافة تحت مظلة واحدة، لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المناسب وتحقيق الاستقرار والنمو.

وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في تغريدة على حسابه في تويتر، «إن الموافقة على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد إحدى ثمار رؤية 2030، خطوة مهمة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع المهم الذي يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي».

وأشارت منشآت إلى أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يركز على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، مما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين؛ لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها «منشآت»، وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها «منشآت» النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأسمال برنامج «كفالة» إلى 1.6 مليار ريال.

ووصل إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية 2020 إلى 2 مليار ريال، فيما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال، في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» من 2018 وحتى نهاية 2020 إلى 32.2 مليار ريال.

وجاء تأسيس البنك بناء على دراسة معيارية شملت 14 دولة؛ لبحث أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات التمويلية.

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني

مظلة لجميع الحلول التمويلية (الإقراضي والرأسمالي وضمان التمويل والتمويل البديل)

يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع

يطبق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين

بناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت

جاء تأسيس البنك بناء على دراسة معيارية شملت 14 دولة

الأهداف:

زيادة التمويل المقدم للقطاع

سد الفجوة التمويلية

تعزيز إسهامات المؤسسات المالية

تحقيق الاستقرار المالي للقطاع

مميزات البنك