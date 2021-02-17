شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.402 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بي انفستمنتس القابضة، بنك الكويت الوطني-مصر، القاهرة للإسكان والتعمير، المصرية للدواجن، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، شركة النصر للأعمال المدنية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، العبور للاستثمار العقاري، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.402 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.88%، والعرب على 4.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 488.2 ألف جنيه، 424 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.3 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 11413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2381 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 14074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4379 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3403 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1301 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 138 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.256 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 51.48%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 26.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 26.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 34.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 20.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.48%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.404 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.48%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 6.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 6.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.24%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 26.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.94%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.624 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.56%.