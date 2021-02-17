شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. مد أجل إغلاق مزايدة البحث عن الذهب لـ15 مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 17 - 2 - 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التى تم رصدها على مدار اليوم وكان بينها الآتى: -

هالة السعيد: مليار جنيه لتنفيذ 96 مشروعًا تنمويًا لذوي الاحتياجات الخاصة

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حوار خبراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول "الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية المختلفة"، الذي تم إعداده بالتعاون مع مشروع "اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بمشاركة أكثر من 25 خبير وممثل عن عدد من الوزارات والجهات، أبرزها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030، أكدت على تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا فضلًا عن دعم مشاركة الفئات كافة في عملية التنمية، مشيرة إلى توجيه استثمارات عامة بحوالي مليار جنيه خلال عامي (19/2020) و(20/2021) لتنفيذ 96 مشروعاً تنموياً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

هالة السعيد: الانتهاء من ميكنة وتطوير 261 مركزا تكنولوجيا على مستوى الجمهورية

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسئول عن مشروع تطوير المحليات بزيارة عدة مدن بمحافظة أسوان، ومركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكدت السعيد أن الوزارة حريصة علي متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة والعمل علي تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلي عملية الميكنة دون صعوبات، متابعة أن الحرص علي إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، مشيرة إلى الانتهاء من ميكنة وتطوير عدد 261 مركزا تكنولوجيا من إجمالي 307 مراكز على مستوى الجمهورية.

مد أجل إغلاق مزايدة البحث عن الذهب لـ15 مايو 2021

ذهب - أرشيفية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مد آجل إغلاق مزايدة البحث عن الذهب في جولتها الثانية التي تم طرحها في نوفمبر الماضى إلى يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 في الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، وذلك بدلا من 15 مارس 2021، نظرا لظروف جائحة كورونا ومن اجل إعطاء فرصة أكبر للمستثمرين للتقدم للمشاركة في المزايدة .

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن النجاح الذى حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله والتى تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها فى نهاية شهر نوفمبر الماضى تعطى دفعات قوية للاستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصرى وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومى فى ظل الزخم والدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه.جاء ذلك خلال التوقيع اليوم على 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات حوالى11.2 مليون دولار.

وزير البترول: حقل ظهر يعد قصة نجاح متميزة في تاريخ مصر ويحظى بفخر المصريين

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن حقل ظهر يعد قصة نجاح متميزة في تاريخ مصر ويحظى بفخر واهتمام المصريين جميعاً حيث شهد خلال كافة مراحل تنميته التزاماً وتوافقاً كبيراً بين جميع الأطراف العاملة فيه سواء من الشركات الأجنبية أو المحلية، مشيراً إلى أنه لولا الدعم الكبير الذى حظى به هذا المشروع العملاق من القيادة السياسية لما تم إنجازه فى هذا الوقت القياسى.

وجاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية لأعمال الجمعية العامة لشركتى بتروشروق وبتروبل عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2021/2022.

الرقابة المالية: إجمالي السندات الحكومية تريليون و336 مليار جنيه

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

طالب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهات العاملة فى سوق رأس المال ببذل مزيد من جهود التوعية ونشر الثقافة المالية بالسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة، والتي تستهدف صغار المستثمرين، لتوضح لهم مزايا تلك الأدوات المالية، وما تمتع به من تدني مغري في تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول عليها.

وقال "عمران"، في بيان اليوم الأربعاء، إن البورصة المصرية أصبحت تتمتع منذ منتصف العام الماضي ببيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية تجعلها السوق الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطةـ، بعد أن تم منح تخفيض يزيد على 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بمقتضى حزمة من قرارات رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.

ولزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة مَزيد من الخفض لتكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة تصل إلى 50% على مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها، إجمالي السندات الحكومية تريليون 336 مليار جنيه، وسندات التوريق 55 مليار جنيه، والصكوك 5 مليار جنيه.







هبوط 17 قطاعاً بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء يتصدرها مواد البناء

البورصة المصرية

تراجع 17 قطاعاً بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها مواد البناء بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.01%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.73%، ثم قطاع الورق مواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.54%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.53%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.05%.

كما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.03%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.01%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.97%، 0.94%، على التوالي، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.44%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.402 مليار جنيه.





أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ذهب - أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة 5 جنيهات، ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 780 جنيها للجرام ، وذلك على خلفية استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالميا إلى 1780 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 668 جنيها.

عيار 21 سجل 780 جنيها.

عيار 24 سجل 891 جنيها.

الجنيه الذهب 6240 جنيها.

أونصة الذهب 1780 دولار.