شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم صدور بيانات إيجابية وانتعاش النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى صعود أسعار النفط.



وأظهرت ببانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 1.3%، وهو ما تجاوز توقعات المحللين أيضا.



وفي سياق آخر، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 60.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% إلى 63.7 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 62.7 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7866، وسجل أعلى سعر عند 0.7883 وأقل سعر عند 0.7846.