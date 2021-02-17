شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والهلال في مهمة التعويض أمام الاتفاق والقادسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث قطبا الرياض الهلال والنصر عن تضميد جراحهما؛ بعد الخسارة من ضمك والشباب، عندما يستضيفان الخميس قطبي المنطقة الشرقية الاتفاق والقادسية في ختام الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين. على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض يستضيف الهلال فريق الاتفاق عند التاسعة و20 دقيقة بتوقيت الإمارات، ويحل النصر قبل ذلك بساعتين ضيفاً على القطب الشرقاوي الثاني القادسية. وتعرض الهلال والنصر لخسارتين غير متوقعتين على يد ضمك صفر-1 والشباب صفر-4، ما جعل الهلال يتأخر للمركز الثالث (33 نقطة) والنصر للسابع (25 نقطة)، وعلى العكس حقق الاتفاق فوزاً عريضاً على أبها 4-1 رفعه للمركز الخامس، وعاد القادسية منتصراً من ملعب التعاون 2-1 ليتشارك مع النصر والتعاون بنفس الرصيد 25 نقطة. ويخوض الهلال مباراته الأولى تحت قيادة المدرب البرازيلي روحير ميكالي الذي عين خلفاً للروماني رازفان الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من ضمك، في حين يؤدي النصر مباراته في غياب مديره التنفيذي حسين عبدالغني الموقوف عن مرافقة الفريق لمدة 15 يوماً على خلفية أحداث مباراة النصر والشباب. ويواصل الهلال اللعب دون العليان وعبدالله المعيوف وسلمان الفرج للإصابة، ويفتقد النصر لعبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد وسلطان الغنام لنفس السبب ونور الدين أمرابط لتراكم البطاقات، في حين تبدو صفوف الاتفاق والقادسية مكتملة وأمامهما فرصة لاستغلال أحوال قطبي العاصمة. ويستضيف التعاون السادس الاتحاد الرابع في مسعى مهم لزيادة الرصيد، ويستضيف الفيصلي ضمك للهروب من حسابات الهبوط.