شكرا لقرائتكم خبر عن آمال إماراتية كبيرة في بطولة «جراند سلام» تل أبيب للجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الخميس، منافسات بطولة «جراند سلام تل أبيب» للجودو لعام 2021، التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 422 لاعباً من 60 دولة، بينهم منتخب الإمارات للجودو، وهي من البطولات المكمّلة لقائمة اللاعبين المتأهلين لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية المؤجلة 2021، مما يرفع مستوى المنافسة تطلعاً للتأهل.

وتشهد منافسات يوم الجمعة (ثاني أيام البطولة) ظهور لاعب الإمارات فيكتور سكرتوف، الذي يحتل المركز 21 على مستوى العالم، ويخوض منافسات وزن تحت 73 كيلوجراماً، وتضم قائمة المنافسة 45 لاعباً، من أبرز المصنفين على مستوى البطولة.

أما لاعب الإمارات الثاني إيفان ريمارينكو، فيشارك في منافسات وزن تحت 100 كيلوجرام التي تضم قائمة منافساتها 33 لاعباً، ويحتل إيفان المركز 27 في الترتيب العام، بينما يحتل صدارة الترتيب العام.

واستعد الثنائي فيكتور، وإيفان، للبطولة، في معسكر مشترك لمدة أسبوع تحت إشراف المدرب المولدوفي الجديد باكال فياشيسلاف، الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخراً للإشراف على تدريب منتخب الجودو.