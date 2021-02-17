شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقة الثامنة تشعل دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تختتم الخميس والجمعة مباريات الدور الثاني من دوري كرة الصالات في نسخته الـ11 بمواجهات مهمة وحاسمة في لائحة الترتيب لأجل توزيع الفرق على مجموعتي «البلاي أوف» الذي تتأهل له 8 فرق.

وسيكون الصراع حامياً على البطاقة الثامنة التي ستكمل عقد الفرق المتأهلة إلى «البلاي أوف» بين دبا الحصن ( 15 نقطة) واتحاد كلباء ( 12 نقطة ).

ويلعب الظفرة وخورفكان، وتعتبر مباراة تحصيل حاصل، لأن الفريقين ضمنا التأهل، ويلتقي الشارقة مع الحمرية وهي مباراة أداء واجب أيضاً للفريقين، أما مباراة القمة فستجمع بين شباب الأهلي والنصر في السباق نحو المركز الأول، وسيكون التعادل لمصلحة «الفرسان» الذي يتصدر بالأفضلية في المواجهات المباشرة.

وفي أهم المباريات يلعب دبا الحصن أمام البطائح بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان التأهل ثامناً للمجموعة، بغض النظر عما ستسفر عنه مباراة اتحاد كلباء ومليحة، وستلعب المباراتان في توقيت واحد، خصوصاً أن فريق الشارقة أصبح خارج الحسبة، لأنه لو فاز سيصل إلى 15 نقطة، وستكون الأفضلية لفريق دبا الحصن بالمواجهات المباشرة، أما في حال خسارة دبا الحصن وفوز اتحاد كلباء على مليحة فسيتأهل اتحاد كلباء بأفضلية المواجهات المباشرة، لأنه فاز على دبا الحصن في الدور الأول 3-1 وتعادل الفريقان 4-4 في الدور الثاني.

وسيتم تقسيم الفرق على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى صاحب المركز الأول ومعه الثالث والخامس والسابع، ويقف المركز الثاني على رأس المجموعة الثانية ومعه الرابع والسادس في الترتيب.