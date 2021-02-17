346 مليون راكب استخدموا وسائل النقل بدبي في 2020

دبي:”الخليج 365”

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي التي تشمل مترو دبي، وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني، ومركبات التأجير الذكي، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز) في عام 2020، بلغ نحو 346 مليون راكب، بمعدل (947) ألف راكب يومياً، على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة «كورونا»، وما ترتب عليها من وقف، أو تقنين خدمة النقل الجماعي في مختلف دول العالم والتي بلغت ذروتها في النصف الثاني من عام 2020، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مثل التعقيم المستمر والتباعد الجسدي للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين في جميع وسائل النقل الجماعي.

كفاءة وفعالية

وقال مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: إن هذه النتائج تؤكد كفاءة وفعالية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة منذ بداية الجائحة حتى الآن في جميع وسائل النقل والمنشآت التابعة لها، حيث طبقت الهيئة أفضل الممارسات العالمية في تعاملها مع جائحة «كورونا»، لتوفير بيئة آمنة وصحية للركاب والعاملين في جميع وسائل النقل، وتركزت على ثلاثة محاور، هي ضمان المحافظة على صحة جميع الموظفين عن طريق توفير بيئة العمل سليمة وآمنة، والتأكد من سلامة جميع مرافق الهيئة ووسائل المواصلات العامة من مخاطر الجائحة لضمان استمرارية تقديم الخدمات في الإمارة، والاستمرار في دعم جهود حكومة دبي في مواجهة تداعيات الجائحة، فعلى سبيل المثال قامت الهيئة بتعقيم كل قطار بعد نهاية كل رحلة، وتعقيم كامل الأسطول بشكل مكثف بعد نهاية التشغيل يومياً، وتعقيم جميع المحطات يومياً.

تعزيز ثقة الركاب

وأضاف: الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الهيئة، تُوجت بحصولها على شهادة عالمية لفاعلية إجراءاتها الوقائية ضد الجائحة، وهي شهادة تأكيد الإجراءات الوقائية ضد «كوفيد-19» مقدمة من شركة «دي إن في - جي إل» النرويجية، وهي من الجهات العالمية الرائدة في تقييم برامج إدارة المخاطر المتعلقة بالعدوى، بما في ذلك الأداء المتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية، مؤكداً أن الجهود التي بذلتها الهيئة ساهمت في سرعة تعافي قطاع النقل الجماعي، وعودته التدريجية لوضع ما قبل الجائحة، وعززت ثقة مستخدمي وسائل النقل الجماعي بكفاءة الإجراءات الصحية والوقائية لحماية ركاب المواصلات العامة والموظفين العاملين في وسائل المواصلات والمحطات والمنشآت التابعة لها.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن قسم الإحصاء وتحليل البيانات في الهيئة، أن إجمالي عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر بلغ 113.63 مليون راكب خلال عام 2020، بواقع 74.455 مليون راكب للخط الأحمر، و39.172 مليون راكب للخط الأخضر، ونقل ترام دبي 3.65 ملايين راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة 95.41 مليون راكب، ونقلت وسائل النقل البحري المختلفة 8.05 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي 15.29 مليون راكب، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل: (تاكسي دبي وشركات الامتياز) 109.94 ملايين راكب.