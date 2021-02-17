شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: مواجهة خورفكان ليست سهلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أشار الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة إلى أهمية مواجهة فريقه أمام خورفكان ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، وقال: سنخوض مباراة مهمة للغاية وتأتي بعد تعادلين وأتمنى أن يواصل الوحدة بنفس الأداء الجيد الذي كان عليه في الجولتين الماضيتين، لكن من المهم بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة.

وأضاف: المباراة لن تكون سهلة ولا نتوقع الهدايا، نعرف جيداً أننا نواجه منافساً يقدم مستويات جيدة، وهكذا كان الوضع عندما لعبنا أمامه في الدور الأول وقد شاهدته أمام العين والنصر، وهو فريق يقاتل ويعرف ما يريد داخل الملعب.

وأكد مدرب الوحدة جاهزية جميع اللاعبين ولكن يتمنى أن يتمكن السوري عمر خريبين من اللحاق بالمباراة، وقال: هو لاعب كبير وله تأثيره في تشكيلة الوحدة لكن حتى هذه اللحظة لا توجد تأكيدات حول مشاركته من عدمها وننتظر قرار الجهاز الطبي بالدفع به في هذه المباراة أو في الجولة المقبلة.

وحول البرازيلي المقيم جواو ماركوس ولماذا لا يجد فرصته في المشاركة في هجوم العنابي أوضح رازوفيتش أن ماركوس واجه ظروفاً صعبة في الفترة الأخيرة لكنه عاد للتمارين وشارك في مباراة فريق تحت 21 سنة أمام شباب الأهلي.