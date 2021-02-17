جامعة خليفة تتعاون مع الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومكتب المفوض العام الإيطالي المسؤول عن مشاركة إيطاليا في إكسبو دبي 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس المبادرات المشتركة بين الطرفين خلال فترة المعرض العالمي.

وقع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة وباولو غليسنتي المفوض العام لمشاركة إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «تتيح هذه الاتفاقية لنا الفرصة للتأكيد على جهودنا الرامية إلى فتح الباب لمزيد من الشراكات في إيطاليا وأوروبا بهدف التعاون في مجالات التعليم والبحوث والمجالات الصناعية، إضافة إلى العديد من الشراكات التي تجمع بين جامعة خليفة والجامعات والشركات ومراكز البحوث الإيطالية تسهم مذكرة التفاهم في ترسيخ مكانة الجامعة كأفضل مؤسسة أكاديمية توفر الخبرات في مختلف التكنولوجيات المتقدمة، إلى جانب أنها تسلط الضوء على مكانة دولة الإمارات واقتصادها المعرفي القائم على الابتكار في المجالات العلمية الحديثة».

من جانبه قال باولو غليسنتي: «تسهم شراكتنا مع جامعة خليفة في تأسيس قناة رئيسية على الصعيد الدبلوماسي العلمي بين إيطاليا ودولة الإمارات التي تضع بدورها الشروط والأحكام التي تهيئ إكسبو دبي 2020 ليكون نموذجاً دولياً للتعاون الذي سيوجه مسار الابتكارات ويثريها عقب الجائحة».

وبموجب مذكرة التفاهم يلتزم الجانبان بالتعاون العلمي والثقافي والتخطيط للأنشطة والمبادرات والمشاريع المشتركة خلال فترة إكسبو 2020 المقام في دبي.

وتسعى جامعة خليفة ومكتب المفوض العام الإيطالي، إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين دول منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودولة الإمارات بشكل خاص، وذلك من خلال توفير المنح الأكاديمية والدورات التدريبية وتبادل البرامج العلمية بين الطلبة والأساتذة والباحثين وغيرهم.

وتركز مذكرة التفاهم على تطوير نماذج المشاريع التجارية الناشئة وتوفير فرص التدريب قبيل وخلال فترة انطلاقة المعرض العالمي.

وتتعاون جامعة خليفة والجناح الإيطالي المشارك في إكسبو 2020 الذي يتمثل في شبكة الجامعات الإيطالية والمراكز البحثية والشركات والمشاريع الناشئة في تنفيذ المبادرات والشراكات في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، التي تشمل علوم الطيران والعلوم الطبية الحيوية والصحة وعلوم الحياة وعلوم المواد والعلوم الإنسانية والاجتماعية والطاقة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي والبيئة والعلوم النانوية وتكنولوجيا المعلومات.

(وام)