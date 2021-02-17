شكرا لقرائتكم خبر عن بيع شقة في هونج كونج بسعر قياسي للمتر المربع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت شقة جديدة في هونج كونج مساحتها 313 متراً مربعاً في مقابل 59 مليون دولار، محطمة تالياً الرقم القياسي للسعر الأعلى نسبة للمساحة مع حوالي 182 ألف دولار للمتر المربع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

فقد ذكرت معلومات صحفية أن الشقة المؤلفة من خمس غرف عند مرتفعات حي ميد-ليفلز الرائج في هونج كونج، بيعت في مقابل 459.4 مليون دولار محلي (59 مليون دولار). ويجسد السعر غير المسبوق للمتر المربع مجدداً الهوة في الثروات في المستعمرة البريطانية السابقة.

وتشهد هونج كونج أسوأ ركود منذ سنوات، وقد ألقت القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19 أعباء اقتصادية إضافية عليها بعد عام مضطرب إثر احتجاجات العام 2019.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي في هونج كونج بنسبة 6.1% سنة 2020، وهو مستوى قياسي، كما وصلت نسبة البطالة إلى 6.6% وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

وتتسم هونج كونج بتناقضات كبيرة، إذ تتجاور فيها السيارات الفارهة الكثيرة مع مسنين يجمعون علباً كرتونية على عربات لإعادة تدويرها.

غير أن هذه الصفقة العقارية القياسية تؤكد مجدداً أن الأثرياء الكبار في هونج كونج لا يعرفون الأزمة.

وقد حطّم سعر المتر المربع في هذه الصفقة العقارية الرقم القياسي السابق المسجل في 2017. (أ.ف.ب)