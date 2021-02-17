شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تأثير هواتف الجيل الخامس على أنظمة الملاحة الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت سلطات الطيران المدني في فرنسا، من أن الهواتف العاملة بنظام اتصالات الجيل الخامس قد تعطّل عمل أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة، موصية بإطفاء هذه الأجهزة خلال الرحلات الجوية.

وأوضح ناطق باسم المديرية العامة للطيران المدني أن «استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات قد يؤدي إلى مخاطر تشويش قد تسبب أخطاء في قياس الارتفاع».

هذه الظاهرة المحتملة الناجمة عن «تشويش في الإشارة من موجة تردد قريبة وبقوة مشابهة أو أعلى من تلك العائدة إلى مقاييس الارتفاع الراداري»، قد تسبب أخطاء «تتسم بحراجة خاصة خلال مرحلة الهبوط على الأجهزة»، وفق المديرية الفرنسية.

وقد أصدرت المديرية الأسبوع الماضي نشرة تتضمن معلومات خاصة بهذا الموضوع موجهة إلى الشركات المشغلة في قطاع الطيران.

وتلحظ هذه الوثيقة تدابير وقائية عدة، أبرزها «إطفاء كل الأجهزة الإلكترونية العاملة بنظام الجيل الخامس أو تشغيلها في وضع الطيران».

إلى ذلك، «في حال حصول اضطرابات، على طواقم الطائرات إعلام مشغل خدمات الملاحة الجوية كي يتخذ الخطوات اللازمة ويخطر سلطة المراقبة وهيئة إدارة المطار»، وفق المصدر عينه.

كذلك أشارت المديرية العامة للطيران المدني إلى أنها «وضعت أطراً لشروط نشر هوائيات الجيل الخامس على الأراضي لضبط مخاطر التشويش على أنظمة الطيران خلال مرحلة الهبوط في المطارات الفرنسية».

وقد ترجم ذلك بالحد من مستوى قوة إرسال هوائيات الجيل الخامس التي تُنشر حالياً على الأراضي الفرنسية، «قرب 17 مطاراً تحمل ترخيصاً لعمليات هبوط دائمة»، وفق المديرية التي أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر عن «تحليلات تقنية تكميلية» بهدف «التأكد من تناسب هذه المحطات مع حاجات الطيران المدني». (أ ف ب)