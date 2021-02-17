شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتعزيز التعاون بين «الاتحاد» و«طيران الخليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّعت الاتحاد للطيران وطيران الخليج اتفاقية تعاون تجاري استراتيجي لتعزيز الشراكة بين أبوظبي والبحرين وما وراءهما. وتطرح هذه الاتفاقية الواسعة النطاق خططاً محدّدة لتعزيز التعاون التجاري، رهناً بالحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية المراعية للإجراء، وذلك بالاستناد إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين في 2018.

وتقّدم الاتفاقية مقاربة تدريجية لزيادة التعاون بين الطرفين. ففي المرحلة الأولى المقرر انتهاؤها في يونيو 2021، سيشهد نطاق اتفاقية المشاركة بالرمز، الموقعة في 2019، المزيد من التوسّع، حيث ستقدّم الاتحاد وطيران الخليج ما يصل إلى 30 وجهة إضافية ما وراء أبوظبي والمنامة، عبر الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا وآسيا.

وستتعاون الشركتان على تحسين العمليات المشتركة على خط أبوظبي-البحرين وعلى شبكة الوصل عبر مقريهما. كما ستمنح الاتفاقية المزيد من المزايا للضيوف المتميزين من برنامجي ضيف الاتحاد و«فالكون فلاير»، بما في ذلك استخدام صالات الانتظار التابعة للناقلين في المطارات والعديد من الخدمات الأخرى على مدى رحلة الضيف، بغض النظر عن الشركة المشغّلة.

كما سيعمل الشريكان على تحسين رحلة الضيف على خط أبوظبي-البحرين، لجعلها أكثر سلاسة، بغض النظر عن الشركة المشغّلة، مع تطوير وتنسيق القوانين والمنتجات في قطاعات مختلفة مثل الأمتعة والملحقات.

وتضمنت مذكرة التفاهم الموقّعة عام 2018 دراسة سبل التعاون في مجالات الصيانة، التصليح والعُمرة، وتدريب الطيارين وطواقم الطائرة، والشحن، والتي ستعود الشركتان لدراستها على ضوء فرص السوق الحالية ومتطلباتهما.

وقد وّقع على الاتفاقية افتراضياً توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران والقبطان وليد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في طيران الخليج.

وقال دوغلاس: «تعزّز هذه الاتفاقية من قوة الشراكة الحالية بين شركتينا. ونحن نتطلع قدماً لاستكشاف سبل أكثر شمولية وبراغماتية يمكن للشركتين من خلالها تطوير عملياتهما بسلاسة بين العاصمتين، وزيادة المنافع وتحسين تجربة الضيوف للمسافرين المتميزين وتوسعة نطاق شبكات الوجهات لما وراء البلدين».

وقال القبطان العلوي: «لطالما كانت علاقتنا مع الاتحاد للطيران قوية واليوم بلغنا مستوى أعلى من التعاون مع توفر المزيد من الفرص في الأفق بين الناقلتين الوطنيتين لمملكة البحرين ودولة الإمارات. ستسمح لنا هذه الاتفاقية بتقديم تجربة سفر أرقى وتوفير خيارات سفر أكثر للمسافرين».