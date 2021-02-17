شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة إلى 9 ملايين حاوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد منصور المرر مدير تطوير المنطقة التجارية بالإنابة في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي بأن المناطق الصناعية التي تشرف عليها موانئ أبوظبي تضم ما يقارب 100 منشأة صناعية متخصصة بالصناعات الغذائية منها 30 منشأة تقع في مدينة خليفة الصناعية.

وذكر المرر خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته شركة موانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية مؤخراً أن الشركات الإماراتية تستحوذ على 50% من إجمالي الشركات الصناعية العاملة في المناطق الصناعية، معرباً عن أمله أن يرتفع عدد الشركات المتخصصة بالصناعات الغذائية في أبوظبي في ظل التسهيلات والمميزات التي تطرح للمستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة، قرب مدينة خليفة الصناعية من الموانئ والمطارات.



دعم سلاسل التوريد

وقال: «لقد جرى تخصيص مساحة 2.5 كيلو متر مربع في مدينة خليفة الصناعية لدعم إقامة وتنفيذ مشاريع تتعلق بالصناعات الغذائية، وجعل هذه المساحة منطقة صناعية غذائية متكاملة تدعم سلاسل التوريد على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».

وأضاف: «نهدف من خلال خلق صناعات غذائية متطورة في مدينة خليفة الصناعية إلى توفير منتجات عالية الجودة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتغطية جزء من الاستهلاك، حيث نسعى عبر وجود المناطق الصناعية إلى توفير فرص للاستثمار بالقطاع الغذائي، وتطبق أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالصناعة الغذائية، وفتح المجال لدخول أسواق جديدة من خلال منتجاتنا».

وأوضح أن شركة موانئ أبوظبي و مدينة خليفة الصناعية تقدم للمستثمرين في قطاع الأغذية العديد من التسهيلات بهدف تعزيز الاستثمار في الصناعات الغذائية، والتوسع بها.

ولفت إلى أنه مع التوسع في الصناعات الغذائية والصناعات الأخرى القائمة في مدينة خليفة الصناعية، فانه سيجري رفع الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة من 2.5 مليون حاوية سنوياً في الوقت الراهن إلى 9 ملايين حاوية خلال السنوات الخمس المقبلة.

مزايا متعددة

وفي ما يتعلق بمجمع الأغذية في مدينة خليفة الصناعية، قال عبد العزيز أحمد باوزير نائب الرئيس – الأسواق الاستراتيجية وتطوير المنتجات في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة:«يقدم مجمع الأغذية في المدينة عدداً من المزايا مثل الإعفاء التام من الرسوم على المواد الأولية والآلات، وتوافر المختبر المركزي لإجراء جميع أنواع التحاليل والاختبارات، فضلاً عن توفير منظومة عمل متكاملة تسهم في جمع كافة الخدمات التي يتطلبها القطاع في مكان واحد، وتمتد مساحة المجمع على أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع والتي تم تخصيصها للمرحلة الأولى».

وأضاف باوزير:«قام مجمع الأغذية في مدينة خليفة الصناعية بتأجير أكثر من 70% من مساحته الكلية المخصصة للمرحلة الأولى، والتي تضم 30 شركة عاملة فيه، وفي خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي، أعلنت مدينة خليفة الصناعية عن تخصيص مساحات جديدة تبلغ 465 كيلومتر من مناطق التخزين المبرد والمستودعات والتي تتيح للشركات المحلية والدولية تأسيس مقرات لها مع الاستفادة من كافة المزايا الشاملة التي يقدمها مجمع الأغذية للمتعاملين».

معرض «جلفود»

أفاد منصور المرر أن موانئ أبوظبي ستشارك في النسخة الـ26 من معرض «جلفود» الذي يعد المعرض الأضخم لقطاع معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث سيتم تنظيم فعالياته خلال الفترة ما بين 21-25 فبراير 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

و أضاف المرر:" سيوفر هذا المعرض التجاري العالمي الذي يقام سنوياً في إمارة دبي، منصة مثالية لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لموانئ أبوظبي لاستعراض أهم خدماته المتعلقة بالصناعات الغذائية أمام أبرز الأطراف الفاعلة في قطاع الأغذية في العالم، وأن يشاركهم في رسم ملامح مستقبل أعمال هذا القطاع في عام 2021 وما بعده.