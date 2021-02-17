«G42» شريكاً رسمياً لطواف الإمارات

وقع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة «G42» الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقية لتصبح بموجبها «G42» شريكاً رسمياً في طواف الإمارات الذي يقام على سبع مراحل خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير/ شباط الجاري، ويعد السباق الافتتاحي لموسم سباقات 2021 والسباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «G42»

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية الاتفاقية التي شهدت انضمام «G42» إلى قائمة الجهات الراعية لطواف الإمارات، بما يعكس قيمة الحدث العالمي الذي يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من متابعي رياضة الدراجات الهوائية من مختلف أنحاء العالم.

وقال العواني: «مجدداً نعلن عن شريك رسمي وداعم كبير للنجاحات المرتقبة في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى على أرض الإمارات، ونتقدم لهم بالشكر الجزيل على هذا الانضمام، ونتمنى أن نقدم نسخة استثنائية من الطواف، في ظل المرحلة الحالية».

وقال منصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «G42»: «فخورون برعايتنا لطواف الإمارات، التي تأتي في إطار حرصنا على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية المقامة على أرض الإمارات، ونتطلع إلى المساهمة في تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل عام والسعي لبحث فرص الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي».

الجدير بالذكر أن «G42» تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة وتطوير وتنفيذ الحلول التقنية الشاملة القابلة للتطوير، وينصب تركيزها على حلول البحث والصناعة التي تحل مشاكل اليوم في مواقف وصناعات محددة. إضافة إلى إجراء البحوث وتقديم الحلول الصناعية التي تعالج الفرص على المدى القريب، وتعمل أيضاً نحو مستقبل حيث سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التعامل مع المهام كافة.