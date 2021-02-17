شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء باتحاد الإمارات للدراجات اجتماعاً مهماً برئاسة ياسر عمر الدوخي الأمين العام للاتحاد، وبحضور الأعضاء أحمد عبدالله النقبي نائب رئيس اللجنة، ومحمد علي الحمادي، والدكتور محمد عبدالعظيم، وهاني القاسم، ومعتز عادل نور، ومحمد عبدالرؤوف «مقرراً».

وأكد الأمين العام ياسر الدوخي أن لجنة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء في الاتحاد، يعوّل عليها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبة، الكثير من الآمال والطموحات، ووضع استراتيجية جديدة طموحة تلبي طموحات مجلس الإدارة خلال الدورة الانتخابية الحالية ليبدأ تنفيذها عقب الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة استراتيجية المجلس السابق ومسودة استراتيجية الهيئة العامة للرياضة لعام 2032 للاستفادة في وضع استراتيجية طموحة تلبي كل الأهداف المرجوة التي يسعى إليها الاتحاد، كما حرصت اللجنة على وضع جدول زمني للمرحلة المقبلة بهدف تحديد المهام والمسؤوليات وإنجاز الأهداف في الوقت المخطط لها.

وطالبت اللجنة بدعوة كل الجهات المعنية برياضة الدراجات بدءاً من المهندس منصور بوعصيبة وأعضاء مجلس الإدارة، مروراً بالنجوم والأبطال الدوليين وممثلي الأندية وخبراء اللعبة للمشاركة في وضع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد.