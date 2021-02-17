شكرا لقرائتكم خبر عن سرواش يحصل على الدكتوراه البحثية في الإدارة الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل أيوب سرواش لاعب منتخب الإمارات لألعاب القوى ونادي الوصل والمرشح في انتخابات "أم الألعاب" خلال الفترة المقبلة على شهادة الدكتوراه البحثية في الإدارة الحديثة للمؤسسات الرياضية فى مواجهة الأزمات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية من أكاديمية كامبردج للدراسات العليا في المملكة المتحدة وبالتعاون مع أكاديمية ريدفي في جمهورية مصر العربية.

وقدم سرواش بحثاً أشرفت عليه لجنة مناقشات من قبل البروفيسور مايكل سميث من أكاديمية كامبردج للدراسات العليا وأساتذة من جامعة الأزهر وعميد أكاديمية ريدفي الدكتور محمد العدوي والدكتور ماهر عزت رئيس مجلس الأكاديمية الدولية للدراسات الاقتصادية والرياضية.

ويعد سرواش من المتميزين كونه بطل الدولة والخليج في مسابقة المشي السريع وصاحب 5 أرقام قياسية في مسافات مختلفة لسباق المشي وأيضاً فهو عضو في لجنة انتقاء المواهب الرياضية في الاتحاد ومدرب لمسابقة المشي السريع، وقاد فتيات نادي الشارقة للفوز بذهبية بطولة عربية للأندية التي أقيمت في مدينة الشارقة، وعلاوة على ذلك فقد اجتاز برنامج شباب الإمارات للقادة من شركة العالمية international set up لمدة 6 شهور.

ويدين سرواش بالولاء لناديه الوصل ولاتحاد ألعاب القوى ولجمارك دبي الذين وفروا له كل سبل التألق والنجاح وخص بالشكر كلاً من المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب والمستشار أحمد الكمالي والمدير التنفيذي لنادي الوصل محمد العامري وأمين السر الأسبق للاتحاد الإماراتي لألعاب القوى سعد عوض.