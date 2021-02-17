شكرا لقرائتكم خبر عن كأس إعمار للبولو 2021 تنطلق 8 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف نادي دبي للبولو والفروسية كأس إعمار للبولو 2021 بطولة البولو الأبرز في المنطقة لهذا الموسم، يوم 8 مارس المقبل، وستشهد هذه البطولة منافسات قوية بين أبرز فرق البولو للوصول إلى المباراة النهائية والمقررة في يوم 12 مارس 2021، والفوز بجوائز تبلغ قيمتها 120 ألف درهم، وتقام هذه الفعالية الرياضية برعاية إعمار العقارية، وتعد الأولى من نوعها في دبي التي تمنح المشاركين جوائز نقدية.

وشهدت كأس إعمار للبولو 2021، وهي بطولة متوسطة التصنيف يتم لعبها وفق «هانديكاب» من 10 إلى 12 هدفاً، خلال العام الماضي مشاركة رائعة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان قائد فريق غنتوت؛ وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق بولو الإمارات، وفريق بنجاش بولو، وفريق أبوظبي بولو، وفريق ابن دريع.

وقد واجهت هذه الفرق على مدار السنوات العشر الماضية، رياضيين محترفين من أعلى المستويات ونجحت في تحقيق انتصارات عظيمة عبر البطولات منخفضة ومتقدمة التصنيف على حد سواء.