شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى خليجي رائع في ختام بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، منافساتها بلقاء الأشقاء الخليجيين على أرض «زايد الخير» وسط أجواء المحبة بين الصقارين المشاركين، من: قطر والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وتألق صقارو قطر الذين حصدوا 3 ألقاب من أصل الأشواط الستة التي أقيمت، الثلاثاء، وهو اليوم الثاني من منافسات «الخليجيين»، بعدما شاركوا بنخبة من الصقارين وأقوى الصقور في مختلف الأشواط، مع حضور بحريني بحصد لقبين، ونالت السعودية لقباً واحداً.

وشهدت الأشواط، فوز القطري محمد خباب النعيمي بشوط جير تبع فرخ الرئيسي، بالطير «مسمار» بزمن 17,931 ثانية، يليه العماني سالم بن حميد الزرعي بالطير «زائر» بزمن 18,118 ثانية، وثالثاً السعودي أمين بن عبدالله الملاح بالطير «قلق» بزمن 18,159 ثانية.

وكسب القطري محمد يوسف المناعي شوط جير تبع جرناس الرئيسي، بالطير «قلق»، بزمن 17,392 ثانية، وأكمل صقارو قطر تفوقهم بالحصول على المركزين الثاني والثالث، عبر عبدالله سعيد المري بالطير «لهب» بزمن 17,646 ثانية، وخليفة مبارك العسيري بالطير «لوقيشي» بزمن 17,816 ثانية.

وكسب السعودي أمين بن عبدالله الملاح، شوط جير شاهين فرخ الرئيسي، بالطير «ريحان» بزمن 17,757 ثانية، يليه البحريني علي خالد النعيمي بالطير «01» بزمن 17,836 ثانية، ثم أمين الملاح بالطير «جيجا» بزمن 18,018 ثانية.

ونال فريق البحرين «بي إتش آر» المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس، بالطير «مشاكل»، بزمن 17,527 ثانية، يليه السعودي أمين بن عبدالله الملاح، بالطير «إس 65» بزمن 17,707 ثانية، ثم فريق البحرين بالطير «خريش» بزمن 17,728 ثانية.

وحقق القطري عبدالله سعيد المري المركز الأول في شوط شاهين فرخ، بالطير «أوسلوو 4» بزمن 18,434 ثانية، يليه السعودي فهد بن محمد المنصوري بالطير «سلمى» بزمن 18,472 ثانية، ثم السعودي أمين الملاح بالطير «فيروز» بزمن 18,656 ثانية.

وكسب البحريني علي سعيد كمبش شوط شاهين جرناس، بالطير «زويان» بزمن 18,154 ثانية، يليه فريق البحرين بالطير «حاشور» بزمن 18,160 ثانية، ثم القطري محمد يوسف المناعي بالطير «أوسلو» بزمن 18,392 ثانية.

تكريم صقار من أصحاب الهمم

قامت اللجنة المنظمة بتكريم الصقار السعودي عيد محسن العتيبي، وهو من فئة أصحاب الهمم، من أجل تحفيزه على هذه المشاركة وتأكيداً لجهوده في هذه الرياضة التراثية، وعبّر العتيبي، عن تقديره بهذا التكريم، وقال: «أشارك هذا العام في فئة الفرخ حر، والأجواء كانت طيبة للغاية، ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق والتقدم، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها بهذه البطولة، ولقيت كل الدعم والخدمات اللازمة وسرعة الإنجازات وتحديداً لفئة أصحاب الهمم حيث لم أواجه أي معوقات على الإطلاق».

وتابع: «لم يحالفني الحظ بالفوز هذه المرة، لكن أتمنى في المشاركات المقبلة أن أنجح بتحقيق مراكز متقدمة والانتصارات».

حضور قطري بارز

أكد الصقار القطري محمد خباب النعيمي، أنه كسب التحدي في هذه المشاركة التي حرص فيها على التنافس بأقوى الصقور لديه، وقال: «نجحت بالحصول على المركز الأول وبعض المراكز الأخرى المتقدمة، بالمجمل المشاركة كانت رائعة للغاية والأجواء مميزة هنا ونتقدم بالشكر للقائمين على البطولة».

فيما اعتبر الصقار القطري محمد يوسف المناعي، أن الظروف كانت مثالية في البطولة، وقال: توفقنا بتحقيق مراكز متقدمة وحصد ألقاب الأشواط، لكن الأهم هو هذا اللقاء في أجواء رائعة وفرتها اللجنة المنظمة، ونشكر المركز على التسهيلات التي وفرها ومساعدته في كافة التفاصيل.

مشاركة بحرينية قوية

جاءت المشاركة البحرينية قوية وتحديداً بواسطة فريق البحرين «بي إتش آر»، الذي يضم عدد من الصقارين الشباب معاً، ومنهم الصقار محمد حسن البلوشي، الذي عبّر عن تقديره لجهود القائمين على البطولة، وأكد أن الكل كان يتطلع للصعود على منصة التتويج في هذه البطولة المميزة، وقال: نحن مجموعة من الشباب نشارك معاً في البطولات، ونحرص على التواجد في بطولة فخر الأجيال بصورة سنوية، ونسعى دائماً للتميز وتحقيق أفضل المراكز من خلال تحضير أقوى الطيور للحدث.

مستويات سعودية بارزة

جاءت مستويات الصقارين السعوديين بارزة كما هي عادتهم، وبرز منهم أمين بن عبدالله الملاح، الصقار الذي تواجد على منصة التتويج، وقال: «نحضر إلى هنا من السعودية في كل عام للمشاركة والتنافس رفقة إخواننا الخليجيين، والأجواء أنيقة بكل معنى الكلمة، والكل يسعى لعيش البطولة والاستمتاع بها بغض النظر عن النتائج، لكن من ناحية أخرى الكل يطمح إلى الحصول على المراكز الأولى، ولذلك استعددت بشكل جيد للبطولة وأشارك بعدد كبير من الطيور».

تواجد كويتي مؤثر

جاء تواجد الصقارين الكويتيين مؤثراً، وهم الذين زاحموا على مواقع الصدارة خلال المنافسات، ومنهم سعد علام الكندري، الذي أوضح أنه يشارك رفقة أشقائه وأصدقائه في هذه المنافسات، وهم الذين حرصوا على التواجد في الحدث مع تذليل كل العقبات من اللجنة المنظمة واعتماد التسجيل في موقع المنافسات وإجراء القرعة في يوم الأشواط نفسه، وكلها أمور ساهمت في مساعدة الصقارين لأبعد الحدود.

منافسة عُمانية

دخل الصقارون العُمانيون على خط المنافسة أيضاً، وكان من أبرزهم سالم بن حميد الزرعي، الذي جاء ثانياً في الشوط الأول، وقال: سعداء بهذا التجمع الأخوي ولقاء أشقائنا من كل الأقطار الخليجية، والكل سعى لتقديم أفضل مستوياته، لكن هناك أرقام مميزة للغاية ونتائج توضح العمل والتدريبات التي قام بها الجميع.