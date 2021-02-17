شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية في بداي الجلسة لكن "داو جونز" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء حيث استقر "داو جونز" إيجابيا عند مستوى قياسي جديد، في حين انخفض "ناسداك" و"إس أند بي 500".



وأظهرت بيانات اقتصادية بان مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا ارتفع بنسبة 5.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر فقط بنسبة 1.1%.



وارتفع أيضا مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية عند استثناء مبيعات الطاقة والغذاء بنسبة 5.9% في يناير/كانون الثاني بأعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 1.1%.



وصعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%، فيما ارتفع أيضا الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.9% أعلى من توقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% أو ما يعادل 6 نقاط إلى 31529 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعدال 120 نقطة) إلى 13928 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.35 (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3920 نقطة.