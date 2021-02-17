شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بضغط من الدولار لكن التوقعات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك وسط توقعات إيجابية بشأن المعدن الصناعي.



وذكر محللون لشبكة "سي إن بي سي" أن النحاس والفضة يتلقيان دعما من بعض المستثمرين نظرا لكونهما عنصرين أساسيين في صناعة السيارات الكهربائية.



وكان النحاس قد ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات، واعتبر بعض المستثمرين في وول ستريت أن المعدن الأحمر أصبح بمثابة سلعة جاذبة للتداولات، في الوقت الذي يستخدم فيه معدن الفضة في صناعة الخلايا الشمسية، ومن ثم، سيتلقى المعدن دعما من مستقبل الطاقة الخضراء والإنفاق المكثف فيها.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.04 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 3.880 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.84 دولار وأقل سعر عند 3.80 دولار.