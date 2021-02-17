شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير للسياحة توقع اتفاقية إعادة جدولة تسهيلات بقيمة 89 مليون ريال مع "ساب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة التسهيلات المصرفية الإسلاميه مع البنك السعودي البريطاني "ساب" والذي سيكون له الأثر الإيجابي على ادارة التدفقات النقدية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تدوال" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته هو كامل مبلغ التسهيلات والبالغ قيمته 89.024 مليون ريال.

وبحسب البيان، ترتفع مدة تمويل مرابحة التورق بالمعادن البالغ 74.674 مليون ريال من أربع سنوات قبل الجدولة متضمنة فترة سماح سنة واحده من تاريخ الشراء، إلى خمسة سنوات بعد الجدوله متضمنة فترة سماح سنة واحده من تاريخ الشراء.

وفي المُقابل، يرتفع تمويل مرابحة التورق بالمعادن البالغ 14.350 مليون ريال من خمسة سنوات قبل الجدولة متضمنة فترة سماح سنة واحده من تاريخ الشراء، إلى ست سنوات بعد الجدوله متضمنة فترة سماح سنة واحده من تاريخ الشراء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، صافي خسائر بلغ 128.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36.1 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع المصروفات البيعية العمومية والإدارية إلى 116.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021، بزيادة سنوية بمعدل 36.6%. وتأتي هذه الزيادة نتيجة تأثير انخفاض المصروفات البيعية العمومية والإدارية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، صافي خسائر بلغ 761.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 234.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.