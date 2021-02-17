شكرا لقرائتكم خبر عن ركود الأسواق يرفع خسائر بترورابغ السنوية 595% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 595% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3.8 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 544 مليار ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.4 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 439 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً لمدة 60 يوماً خلال العام الحالي بالإضافة إلى ركود الاقتصاد العالمي وغموض واسع للسوق واستمرار جائحة كورونا مما أدى إلى إنخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي إنخفاض الأسعار بشكل أكبر.

وتراجعت المبيعات إلى 21.9 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 34 مليار ريال خلال العام 2019.

هذا وتشمل نتائج الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أيضاً عمليات التشغيل الكامل للسنة الأولى لمشروع توسعة الشركة (المرحلة الثانية) التي بدأت عملياتها التجارية اعتباراً من 31 أكتوبر 2019.

وفي المُقابل، شهد الربع الرابع من عام 2020 تحسناً في هامش الربح على المنتجات على ضوء تحسن أوضاع السوق مقروناً بجهود الشركة الحثيثة للمحافظة على استقرار الاعمال التشغيلية لمرافقها وتخفيض التكاليف التشغيلية والذي توج بنتائج ايجابيه للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقارنة بالسنة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 3.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 343 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.