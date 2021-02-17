شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سامبا المالية ترتفع 5.3% خلال 2020 لزيادة دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لمجموعة سامبا المالية، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 5.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 4 مليار ريال في العام 2019.

وحققت المجموعة صافي دخل من العمولات بلغت 5.7 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغت 6.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجعت المجموعة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 9.6% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل المتاجرة، ودخل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وأرباح تحويل عملات أجنبية، يقابلها جزئيا انخفاض في دخل العمولات الخاصة.

وارتفع إجمالي دخل العمولات إلى 7.4 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل دخل عمولات بلغت 8.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 4.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.