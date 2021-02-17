شكرا لقرائتكم خبر عن أنسي نجيب ساويرس رئيساً لـ"أوراسكوم المالية".. وتراجع السهم بنسبة 15.45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نموذج الإطار التنظيمي لشركة أوراسكوم المالية القابضة، عن الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة برئاسة أنسي نجيب أنسي ساويرس رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)، ونيلز باختلر عضوا منتدباً (تنفيذي)، وحسن مصطفى عبده، رنا جميل سعيد عبادي، عماد جميل صبحي برسوم أعضاء مجلس إدارة.

وأعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، بدء تداول أسهمها في البورصة المصرية تحت رمز OFH.CA، عقب الانتهاء من عملية انقسام شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وتم الانتهاء من مشروع التقسيم الأفقي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وإتمام عملية نقل استثماراتها في مجال الخدمات المالية إلى أوراسكوم المالية، وتضم محفظتها حصة أقلية في شركة ثروة كابيتال، وحصة أغلبية في شركة بلتون المالية القابضة.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أنها تخطط إلى تطوير ورفع كفاءة محفظتها الاستثمارية الحالية وزيادة نطاق استثماراتها في مجال التكنولوجيا المالية من خلال مشاريع جديدة وشراكات استراتيجية.

وحقق سهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، تراجعاً بنسبة 15.45% في أولى أيام تداوله، ليغلق عند مستوى 0.404 جنيه، بحجم تداول 220.9 مليون سهم بقيمة 89.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 3354 صفقة.