شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة وسط ترقب لمحضر اجتماع المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية منخفضة اليوم الأربعاء، مع عزوف المستثمرين عن وضع رهانات كبيرة قبيل صدور وقائع اجتماع يناير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.