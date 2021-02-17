شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل إغلاق مزايدة البحث عن الذهب لـ15 مايو2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مد آجل إغلاق مزايدة البحث عن الذهب في جولتها الثانية التي تم طرحها في نوفمبر الماضى إلى يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 في الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، وذلك بدلا من 15 مارس 2021، نظرا لظروف جائحة كورونا ومن اجل إعطاء فرصة أكبر للمستثمرين للتقدم للمشاركة في المزايدة .

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن النجاح الذى حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله والتى تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها فى نهاية شهر نوفمبر الماضى تعطى دفعات قوية للاستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصرى وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومى فى ظل الزخم والدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه.جاء ذلك خلال التوقيع اليوم على 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات حوالى11.2 مليون دولار.