شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تقود تراجع بورصات الخليج بنسبة انخفاض 1.12% بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسة اليوم الأربعاء، قادت بورصة قطر التراجع بنسبة 1.12% خاسراً 117.24 نقطة ليغلق عند مستوى 10342.70 نقطة تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.19% خاسراً 17.65 نقطة ليغلق عند مستوى 9084.31 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.61% خاسراً 16.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2594.49 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.49% خاسراً 27.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5636.239 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 791.304 مليار درهم، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.27% رابحاً 3.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1478.08 نقطة، وصعد صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.120% رابحاً 4.327 نقطة ليغلق عند مستوى 3558.463 نقطة.





بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسراً 17.65 نقطة ليغلق عند مستوى 9084.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.81% رابحاً 1277.81 نقطة ليغلق عند مستوى 27866.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 489.1 مليون سهم بقيمة 14.2 مليار ريال.

هبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.9%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.60%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.5%.

وقفز 86 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسلاك" بنسبة 10%، ثم سهم "مسك" بنسبة 10%، ثم سهم " مجموعة الحكير" بنسبة 10%، وتراجع 101 سهماً على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 10%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 8.71%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 6.62%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 668.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% خاسراً 16.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2594.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.2 مليون سهم محققة ما قيمته 156.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2357 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، كما تراجع قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 0.38%، 0.13%، على التوالي.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 2.18%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 1.63%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.09%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم شركة دبي للتأمين قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.5 مليون ورقة بقيمة 35.7 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% خاسراً 27.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5636.239 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 791.304 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 211 مليون سهم، بقيمة 1.07 مليار درهم، عبر تنفيذ 3587 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.38%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.2%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 6.52%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 5.41%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.07%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.95%، ثم سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 3.95%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.3%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 270.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.65%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.12% خاسراً 117.24 نقطة ليغلق عند مستوى 10342.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 173 مليون سهم بقيمة 457.4 مليون ريال عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة، وتراجع 33 سهماً، وارتفع 12 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.55%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.54%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاعي الصناعات والعقارات بنسبة 0.76%، 0.36%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.64%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحاً 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5727.21 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحاً 5.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6256.58 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسراً 13.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4681.81 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% خاسراً 11.83 نقطة ليغلق عند مستوى 4856.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 300.3 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.25%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاعي الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، 0.05%، على التوالي.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.120% رابحاً 4.327 نقطة ليغلق عند مستوى 3558.463 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 344 صفقة لعدد 31 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 3.31%، ثم سهم "بنك نزوي" بنسبة 2.08%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.08%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.70%، ثم سهم "ظفار للتأمين" بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "بنك نزوي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 249.2 ألف ريال عماني.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.27% رابحاً 3.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1478.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.01% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 7.41%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.66%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.39%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.59%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.94% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.57%، انفستكورب القابضة بنسبة 2.17%، وصعد سهمي زين البحرين، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.86%، 0.38%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 21.98% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 2.11%.