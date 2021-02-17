شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء 17-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 17-2-2021، استقرارا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو بـ 4.55 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو .

وفى سياق متصل، قفز مؤشر الدولار مقابل ستة عملات رئيسية أخرى مجددا بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع عند 90.117 أمس الثلاثاء، ليكون في أحدث تعاملات عند 90.665.

ودعم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الدولار، إذ صعد عائد السندات لأجل عشرة أعوام لما يصل إلى 1.333% من نحو 1.20% في نهاية الأسبوع الماضي.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.55 ريال سعودى .

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.98 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 215.90 ريال سعودى مقابل سعره أمس 218.05 ريال.

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1793.37 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1788.40 دولار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 215.90 ريال بما يعادل 57.56$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 197.91 ريال بما يعادل 52.76$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 188.91 ريال بما يعادل 50.37$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 161.92 ريال بما يعادل 43.17$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 125.94 ريال بما يعادل 33.58$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 107.94 ريال بما يعادل 28.78$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,714 ريال بما يعادل 1,790$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,511 ريال بما يعادل 402.93$

سعر كيلو الذهب

بنحو 215,896 ريال بما يعادل 57,559$