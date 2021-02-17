أمين عام أوبك متفائل حيال 2021 ويستبعد بلوغ استهلاك النفط ذروته فى "المدى الفورى"

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لمنظمة أوبك اليوم الأربعاء، إنه ثمة ما يدعو إلى التفاؤل بأن 2021 سيكون عاما للتعافي بعد التراجع الحاد في أسعار النفط والطلب عليه من جراء الجائحة.

وأبلغ محمد باركندو مناسبة افتراضية لمنتدى الطاقة الدولي "في حين توجد مبررات للتفاؤل بأن 2021 سيكون عام التعافي... فإن هناك العديد من أوجه الضبابية الأخرى التي تلوح في الأفق."

وتابع أن من المستبعد أن يبلغ استهلاك النفط ذروته في "المدى الفوري".