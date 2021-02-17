شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بداية من اليوم لحين إشعار آخر لسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة شركات السياحة، إخطارا من قطاع شرطة السياحة والآثار، بشأن غلق ميناء ميناء شرم الشيخ البحرى أمام العائمات الكبيرة والصغيرة اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، لحين إشعار آخر، كما تقرر غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخلية البحرى أمام حركة الملاحة لحين إشعار آخر، نظرا للظروف المناخية التى تمر بها البلاد.

ومن جانبها أرسلت غرفة شركات السياحة، تعليمات شرطة السياحة والآثار، لأعضاء الجمعية العمومية، لعدم إدراج أى زيارات فى برامجهم السياحية خلال الفترة المذكورة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.