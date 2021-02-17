شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية تقفز فى يناير لأعلى مستوى فى 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر كانون الثاني / يناير مرتفعة بمقدار 5.3% ،بأفضل وتيرة منذ حزيران/يونيو 2020 ،أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 1.1% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.7%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 5.9% ، أفضل من التوقعات ارتفاع بمقدار 1.1% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 1.4% ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.