الاقتصاد

مبيعات التجزئة الأمريكية تقفز فى يناير لأعلى مستوى فى 7 أشهر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر كانون الثاني / يناير مرتفعة بمقدار 5.3% ،بأفضل وتيرة منذ حزيران/يونيو 2020 ،أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 1.1% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.7%. 

 

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 5.9% ، أفضل من التوقعات ارتفاع بمقدار 1.1% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 1.4% ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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