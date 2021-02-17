شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 13 شهرا قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 13 شهرا ، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات فى الولايات المتحدة فى ظل الطقس البارد الذي يضرب البلاد ، والذي عطل عمليات التشغيل فى تكساس أكبر ولاية منتجة للنفط الأمريكي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.7% إلى مستوي 61.23$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.22$، وسجل أدنى مستوي عند 59.55$ ،وصعد خام برنت بحوالي 2.1% إلى مستوي 64.72$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 63.43$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.76$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ارتفاعا بأقل من 0.1% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

أوقف الطقس شديد البرودة فى الولايات المتحدة آبار النفط والمصافي فى ولاية تكساس وفرض قيودا على مشغلي الغاز الطبيعي وخطوط أنابيب النفط الخام.

ودفع التجميد العميق النادر الناجم عن حالة الطقس موردي الطاقة الكهربائية فى الولاية إلى فرض انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري ، الأمر الذي أسفر عن ترك ما يقرب من 3 مليون منزل بدون كهرباء.

وتنتج ولاية تكساس ما يقرب من 4.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام الأمريكي ،و تضم أكثر من 31 مصفاة "أكبر عدد فى الولايات المتحدة" وفقا لبيانات وكالة الطاقة الأمريكية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي، و تصدر غدا الخميس البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.