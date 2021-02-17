شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبلغ ذروة أسبوع قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى عام ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من العام الجديد.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 90.87 نقطة الأعلى فى أسبوع ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.63 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.61 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 3 أسابيع عند 90.11 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى عام عند 1.331% من 1.20% نهاية الأسبوع الماضي ، الأمر الذي يقلل من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، ويدفع إلى تعزيز عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

يدعم تلك القفزة الهائلة فى عائد السندات ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، فى ظل صعود أسعار الطاقة ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، التي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 1.1% خلال كانون الثاني/يناير من انخفاض بنسبة 0.7% فى كانون الأول/ديسمبر ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 1.1% من انخفاض بنسبة 1.4% فى الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 14:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 0.4% خلال كانون الثاني/يناير من نمو بمعدل 1.6% فى كانون الأول/ديسمبر ،و مؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 74.9% من 74.5% بالقراءة السابقة.