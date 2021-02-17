شكرا لقرائتكم خبر عن شركات إعلام أسترالية تعقد المزيد من الشراكات مع جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أستراليا تحقيق فوز مبكر في معركة ترخيص مطولة مع Google يوم الأربعاء حيث اصطفت الشركات الإعلامية للإعلان عن صفقات محتوى مع عملاق الإنترنت يقال إنها كانت أكثر ربحًا من منافسيها العالميين وفقا لما نقلته رويترز.

وبعد شهر من تهديد الشركة المملوكة لشركة Alphabet Inc بإغلاق محرك البحث الخاص بها في أستراليا لتجنب ما وصفته بقوانين المحتوى "غير القابلة للتطبيق"، أبرمت أكبر شركتي بث تلفزيوني مجاني في البلاد صفقات جماعية بقيمة 60 مليون دولار أسترالي (47 ​​دولارًا أمريكيًا) مليون) في السنة بحسب تقارير إعلامية.

وهذا يقزم مبلغ 76 مليون دولار الذي ستقسمه جوجل بين 121 ناشرًا في فرنسا على مدى ثلاث سنوات، وهو ما يعادل 209 آلاف دولار سنويًا لكل ناشر، وفقًا لما أوردته رويترز.

وتأتي الصفقات الأسترالية قبل أيام من خطط الحكومة لتمرير قوانين من شأنها أن تسمح لها بتعيين محكم لتحديد رسوم محتوى Google إذا لم تتمكن من إبرام صفقة بشكل خاص، وهو عامل اعتبرته شخصيات حكومية وإعلامية بمثابة نقطة تحول في المفاوضات التي توقفت قبل عام.

قال بول بودي، محلل إنترنت مستقل، مشيرًا إلى وسائل الإعلام الأسترالية: "لا أعتقد أنهم كان بإمكانهم الحصول على هذا النوع من المال إذا اضطروا إلى متابعة النوع العادي من المفاوضات مع شركة قوية جدًا".

وقالت صحيفة seven وجوجل قبل يومين إنهما أبرما صفقة دون تقديم أي تمويل.

وعلى الرغم من أن الصفقات الفردية تعني أن Google تتجنب المحكم المعين من قبل الحكومة مع تلك الشركات، إلا أن أمين الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج قال إنه سيواصل المضي قدمًا في القانون.

ولم يوقع الذراع المحلي لشركة News Corp التابعة لشركة Rupert Murdoch، والتي قادت حملة استمرت لسنوات لجعل عمالقة الإنترنت يدفعون مقابل المحتوى الذي ينقل حركة المرور إلى منصاتهم ، صفقة مع Google.

ولم ترد نيوز كورب، مالكة ثلثي الصحف الكبرى في المدن الأسترالية، على طلبات للتعليق.

وقال فريدنبرج للصحفيين "لن تحدث أي من هذه الصفقات إذا لم يكن لدينا التشريع أمام البرلمان."

ورفض مفوض مكافحة الاحتكار الأسترالي رود سيمز، الذي صاغ قوانين وسائل الإعلام، التعليق لكن متحدثًا وجّه رويترز إلى بيان سابق وصف فيه سيمز القانون بأنه "دعم" يمنع منصات الإنترنت من فرض "شروط على" -ترك الأساس ".

المفاوضة الجماعية

على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل الصفقات الأسترالية، إلا أن المنافذ الصغيرة التي وقعت صفقات Google العام الماضي قبل منافسيها الأكبر حجمًا قالت إن الشركة الأمريكية اتصلت بها بشكل فردي وطُلب منها تقديم طرق التقييم الخاصة بها للمحتوى الذي سيظهر على "Showcase" من Google "منصة الأخبار.

يتناقض هذا مع المفاوضات الفرنسية، التي أجريت نيابة عن الناشرين من قبل Alliance de la presse d’information genale (APIG)، وهي مجموعة ضغط تمثل معظم الناشرين الفرنسيين الرئيسيين.

وعلى عكس القانون الأسترالي، الذي يمكن للحكومة من خلاله التدخل إذا لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق، فإن القواعد الفرنسية، التي سُنَّت بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الأخير، تتطلب فقط أن تفتح منصات التكنولوجيا الكبرى محادثات مع الناشرين الذين يسعون للحصول على مدفوعات.

قالت ميشا كيتشيل: "كان سياق التفاوض (الأسترالي) إلى حد كبير حيث كان التشريع الحكومي يضغط على المنصات الرقمية للجلوس إلى الطاولة، وقد عزز ذلك يد الناشرين وساهم في هذه النتائج"، محرر The Conversation، وهو موقع إلكتروني يركز على الأكاديميين وقع صفقة Google العام الماضي.