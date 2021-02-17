شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-2-2021، أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والارتفاع فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا تباينا فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.69 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.69 جنيه للشراء، 51.82 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" لـ48.67 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.57 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفعت العملة الرقمية "بيتكوين"، لتواصل المكاسب السريعة التي تُسجلها وتخترق مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 51,715 دولار للمرة الأولى لها على الإطلاق، وأظهرت بيانات شركة "كوين ميتريكس" لتحليل بيانات العملات الرقمية، اليوم الأربعاء، أن البنوك الاستثمارية بدأت تتجه نحو الاعتماد على العملة الرقمية، في الوقت الذي أظهرت فيه شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية وشركات أخرى دعمها للعملة.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.42 جنيه للشراء.

51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.69 جنيه للشراء.

51.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.82 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.69 جنيه للشراء.

51.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.49 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.57 جنيه.

51.91 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.86 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.74 جنيه للشراء.

51.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.