وزير الطاقة السعودى: على منتجى النفط الاستمرار فى توخى أعلى درجات الحذر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء، إن من السابق جدا لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كوفيد-19 وإنه يجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر.

وأضاف خلال إحدى فعاليات قطاع الطاقة "نحن في موقف أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام لكن يجب أن أحذر مجددا من التراخي. هناك الكثير من الضبابية وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر".

وأضاف "أقول لمن يحاولون توقع خطوة أوبك+ المقبلة لا تحاولوا التكهن بما لا يمكن التكهن به".