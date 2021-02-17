شكرا لقرائتكم خبر عن صعود طفيف لمؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحاً 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5727.21 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحاً 5.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6256.58 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسراً 13.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4681.81 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% خاسراً 11.83 نقطة ليغلق عند مستوى 4856.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 300.3 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.25%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاعي الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، 0.05%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركتي رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة)، كي جي إل لوجستيك (لوجستيك)، اعتبارا من اليوم الأربعاء، لحين الافصاح عن معلومة جوهرية.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 21 يناير الجاري، وذلك لمناقشة اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبنود أخرى مدرجة في جدول الأعمال.

في سياق منفصل أعلن بنك الكويت الوطني، تحقيق بنك الكويت الوطني-مصر (عضو مجموعة بنك الكويت الوطني) أرباحاً صافية بلغت 1.444 مليار جنيه (ما يعادل نحو 28.2 مليون دينار كويتي) في العام 2020 مقابل 2.169 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 39.6 مليون دينار كويتي ) في الفترة نفسها من العام 2019 بمعدل تراجع بلغ 33.4%، ويعزز ربحية مجموعة بنك الكويت الوطني، ويدعم تنويع مصادر دخله.