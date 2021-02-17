شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالى صادرات النفط السعودية إلى 7.71 مليون برميل فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية في في ديسمبر 2020 زادت إلى 7.71 مليون برميل يوميا من 7.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

تقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وقالت جودى إن صادرات الخام السعودية قد ارتفعت لـ 0.141 مليون برميل على أساس شهري إلى 6.495 مليون برميل في ديسمبر.

وزاد إنتاج السعودية من الخام 0.008 مليون برميل على أساس شهري إلى 8.980 مليون برميل في ديسمبر. وهبط استهلاك المصافي السعودية من الخام 0.011 مليون برميل إلى 2.328 مليون برميل في ديسمبر.