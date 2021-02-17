شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الكويت تعتزم تقليص صفقات إمداد النفط لبعض المشترين الآسيويين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن مؤسسة البترول الكويتية المنتجة للنفط تجري محادثات لتقليص اتفاقات التوريد السنوية مع بعض العملاء في الهند واليابان إلى تسعة أشهر هذا العام لتلبية الطلب من مصفاتها الجديدة.

وأضافت المصادر أن مسؤولين في المؤسسة التي تديرها الدولة قالوا خلال اجتماع مع شركات تكرير هندية هذا الشهر إن عقودها المقبلة لتوريد النفط مع مشترين هنود ستستمر من أبريل حتى ديسمبر، بدلا من أن تستمر حتى مارس 2022.

وذكروا أن الكويت، وهي رابع أكبر منتج في أوبك، قالت إنها ستقيّم الوضع خلال أكتوبر ونوفمبر قبل الالتزام بإمدادات خلال الربع الأول من 2022.

وقالت المصادر إن مصفاة الزور التابعة للمؤسسة والبالغة طاقتها 615 ألف برميل يوميا، وهي الرابعة للبلاد، من المقرر أن تبدأ العمل في غضون نهاية العام، مما يحول البلد إلى واحد من أكبر منتجي الوقود في المنطقة.