شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 17-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 17-2-2021، استقراره مقابل الجنيه المصري، فى البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

واحتفظ الدولار بالسيطرة مقابل العملات منخفضة العائد اليوم الأربعاء، ليبلغ قمة خمسة أشهر أمام الين، إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية على خلفية احتمالات المزيد من التعافي الاقتصادي وتسارع محتمل للتضخم.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.19 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.22 جنيه للشراء .

4.27 جنيه للبيع.