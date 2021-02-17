شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ1288 موظفا بالهيئة العامة للتأمين الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ"التسوية" لعدد 1288 موظفا بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وذكر بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم، أن الدراسة التي قام بها الجهاز انتهت إلى الموافقة على العدد المذكور وإرجاء النظر لاستيفاء بيانات 499 موظفا وعدم الموافقة على التسوية لعدد 70 موظفا، وتعد إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.