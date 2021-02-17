شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن أعلى مستوى فى عام بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى عام ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمتابعة تحركات الأسواق فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد القفزة الأخيرة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عام عند 420.6 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى عام ، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 3.0% ، بفعل نتائج أرباح دون التقديرات لبعض شركات القطاع.

يراقب المستثمرين عن كثب تحركات أسواق المال فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد أن قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى عام عند 1.331%.

ويقول الخبراء أن عوائد السندات المرتفعة قد تدفع المستثمرين إلى الخروج من الأسهم إلى السندات ،وهو ما قد ينذر باندلاع عمليات بيع مفتوحة فى أسواق وول ستريت فى المستقبل القريب.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,950.43 نقطة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.