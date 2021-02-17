شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 11 أسبوعا بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الخامس على التوالي، بعد التخلي عن الحاجز النفسي فوق 1.800$ للأونصة ، مسجلة أدنى مستوى فى 11 أسبوعا ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بدعم صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,783.7$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,794.32$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,795.16$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 4 شباط/فبراير الجاري ،لتتخلى مرة أخرى عن التداول فوق مستويات 1,800$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء قرابة 0.4% ، ليواصل ارتداده القوي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.11 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش الواسع فى مستويات الدولار ،بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى عام عند 1.331% من 1.20% نهاية الأسبوع الماضي.

القفزة الأخيرة فى عائد السندات الأمريكية يأتي بفضل ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، خاصة بعد صعود أسعار الطاقة ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 5.54 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,136.68 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.