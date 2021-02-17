مؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان تكرّم فريق حملة إعطاء اللقاح للعاملين بالمدرسة

عجمان: ”الخليج 365”



كرّمت مؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان، فريق الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية الذين قاموا بتنفيذ حملة إعطاء لقاح كورونا للإداريين والمعلمين والعاملين بمدرسة منار الإيمان الخاصة التابعة للمؤسسة، حيث قام الشيخ علي بن محمد النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتسليم دروع التكريم وشهادات التقدير للمكرمين، بحضور الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية، وخميس عبدالله رئيس قسم الاتصال الحكومي بمنطقة عجمان الطبية، والدكتورة مروة عباس مديرة مركز الحميدية الصحي، إلى جانب ناصر الجنيبي المدير التنفيذي في مؤسسة منار الإيمان الخيرية، وفاطمة المطروشي مديرة مدرسة منار الإيمان الخاص.

وأشاد الشيخ علي النعيمي بالجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الطبي في التصدي للجائحة، مؤكداً أن الكوادر الطبية في القطاع الصحي بالدولة تشكل «خط دفاعنا الأول»، حيث تمثل نماذج رائدة في العطاء الإنساني والتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» الذي طال العالم أجمع.

وقال النعيمي: إن الدور البطولي الذي تقوم به الفرق الطبية في هذه المرحلة الحرجة، أصبحت تحظى بتقدير خاص من قبل القيادة الرشيدة التي أكدت اهتمامها بصحة جميع من يقيم على أرض دولتنا الطيبة من مواطنين ومقيمين.

وقالت الدكتورة فاطمة المرزوقي إن خطة إعطاء اللقاح بعجمان تسير بوتيرة متسارعة، كما خططت لها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث يتم إعطاء هذا اللقاح في 7 مراكز صحية بعجمان، وتشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، لأخذ اللقاح على جرعتين، ما يدل على وعي وحرص أفراد المجتمع على الوقاية من المرض.

وأشارت المرزوقي إلى أن من ضمن خطط إعطاء هذا اللقاح التنسيق مع المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية على تخصيص فريق طبي لزيارة تلك الجهات في مقارها والقيام بإعطاء اللقاح للموظفين والعاملين في هذه المؤسسات والدوائر، والتي من بينها المدارس التي تم التركيز عليها نظراً لخصوصيتها، وفي هذا المجال قمنا بتخصيص فريق طبي لتنفيذ حملة إعطاء اللقاح للعاملين في مدرسة منار الإيمان الخاصة، حيث انتهينا من إعطاء اللقاح على جرعتين.