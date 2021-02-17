شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار جديد لبركان «إتنا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

انتشر الدخان والرماد في جبل «إتنا»، أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم والأول بأوروبا، في ثوران جديد، وقالت السلطات الإيطالية إنه لا يشكل أي خطر على القرى المجاورة. وبلغ ارتفاع بركان إتنا 3324 متراً «ما يقرب من 11 ألف قدم»، واندلع البركان بشكل متكرر خلال الـ 500 عام الماضية.

وقال ستيفانو برانكو، رئيس معهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في مدينة كاتانيا القريبة: «رأينا أسوأ من ذلك، وهذا الدخان والرماد والحمم ليست خطيرة». ومع تساقط الحجارة الصغيرة والرماد، قررت السلطات إغلاق مطار كاتانيا الدولي.

وقالت سلطات الطوارئ على حسابها على «تويتر» إنها كانت تراقب الوضع عن كثب في لينجواجلوسا وفورنزو وميلو، القرى الثلاث الواقعة على سفح البركان.

وأظهرت الصور سحابة من الرماد بلون وردي مذهل فوق القمة المغطاة بالثلوج، لكن السحابة تبددت إلى حد كبير مع حلول الليل، بينما استمرت تدفقات الحمم البركانية في التوهج.